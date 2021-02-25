Загидулин – 10-й вратарь из России, сыгравший в сезоне НХЛ. Это рекордный показатель в истории

Вратарь «Калгари» Артем Загидулин дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:6).
Он стал уже 10-м вратарем из России, выходившим на лед в этом сезоне НХЛ.
Таким образом, рекордный показатель текущего сезона по количеству российских вратарей в лиге был вновь обновлен.
Хотя бы 1 матч в НХЛ в текущем сезоне провели также Семен Варламов и Илья Сорокин (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе»).
Дебют Загидулина в НХЛ: 9 отраженных бросков из 11 в матче с «Оттавой» за 28:13 после выхода на замену