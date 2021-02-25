Загидулин – 10-й вратарь из России, сыгравший в сезоне НХЛ. Это рекордный показатель в истории

Теги Калгари Антон Худобин Семен Варламов Сергей Бобровский НХЛ рекорды Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Илья Самсонов Александр Георгиев Артем Загидулин Алексей Мельничук Хоккей

Вратарь «Калгари» Артем Загидулин дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:6). 

Он стал уже 10-м вратарем из России, выходившим на лед в этом сезоне НХЛ. 

Таким образом, рекордный показатель текущего сезона по количеству российских вратарей в лиге был вновь обновлен. 

Хотя бы 1 матч в НХЛ в текущем сезоне провели также Семен Варламов и Илья Сорокин (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе»). 

Дебют Загидулина в НХЛ: 9 отраженных бросков из 11 в матче с «Оттавой» за 28:13 после выхода на замену

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья