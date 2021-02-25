Загидулин – 10-й вратарь из России, сыгравший в сезоне НХЛ. Это рекордный показатель в истории

Вратарь Артем Загидулин дебютировал в в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:6).

Он стал уже 10-м вратарем из России, выходившим на лед в этом сезоне НХЛ.

Таким образом, рекордный показатель текущего сезона по количеству российских вратарей в лиге был вновь обновлен.

Хотя бы 1 матч в НХЛ в текущем сезоне провели также и Илья Сорокин (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), («Тампа»), («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе»).

Дебют Загидулина в НХЛ: 9 отраженных бросков из 11 в матче с «Оттавой» за 28:13 после выхода на замену