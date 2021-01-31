Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Большунов, Устюгов, Ретивых, Терентьев, Клэбо, Валнес выступят в классическом спринте

Сегодня на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе пройдет мужская спринтерская гонка классическим стилем.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – в 11:00, финалов – в 13:30 по московскому времени. Трансляция – ! Арена»

Старт-лист

3. (Норвегия)...

6. (Россия)

7. (Швеция)

8. (Норвегия)...

11. (Россия)...

13. (Италия)...

15. (Финляндия)...

17. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

18. (Россия)

19. Юхан Хагстрем (Швеция)

20. (Норвегия)...

23. (Россия)

24. (Франция)

25. (Норвегия)

29. Ристоматти Хакола (Финляндия)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе