Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Большунов, Устюгов, Ретивых, Терентьев, Клэбо, Валнес выступят в классическом спринте

Сегодня на чемпионате мира-2021 по лыжным гонкам в Оберстдорфе пройдет мужская спринтерская гонка классическим стилем.
Лыжные гонки
Чемпионат мира
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – в 11:00, финалов – в 13:30 по московскому времени. Трансляция – «Матч! Арена»
Старт-лист
3. Йоханнес Клэбо (Норвегия)...
6. Глеб Ретивых (Россия)
7. Оскар Свенссон (Швеция)
8. Эмиль Иверсен (Норвегия)...
11. Александр Терентьев (Россия)...
13. Федерико Пеллегрино (Италия)...
15. Йони Мяки (Финляндия)...
17. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)
18. Александр Большунов (Россия)
19. Юхан Хагстрем (Швеция)
20. Эрик Валнес (Норвегия)...
23. Сергей Устюгов (Россия)
24. Люка Шанава (Франция)
25. Пол Гульберг (Норвегия)
29. Ристоматти Хакола (Финляндия)
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе