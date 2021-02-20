Победы «Реала» и «Сити», дубль Месси, Промес вернулся в «Спартак», российские легкоатлеты пропустят ЧЕ и другие новости утра

1. В Лиге чемпионов «Реал» на выезде победил «Аталанту» (1:0), забив на 86-й минуте. Бергамаски играли вдесятером с 17-й минуты, Миранчук не вышел. «Ман Сити» одержал 19-ю победу подряд, обыграв гладбахскую «Боруссию» (2:0).

Красная карточка хавбека «Аталанты» Ремо Фройлера вызвала много вопросов. Экс-судья Андухар Оливер посчитал наказание чрезмерным, Итурральде Гонсалес назвал фол пограничным. Интересно, что соперники «Реала» получили уже 15 красных карточек в плей-офф ЛЧ. «Мадрид» делит рекорд с «Барселоной».

2. Куинси Промес наконец-то перешел в «Спартак» из «Аякса» за 8,5 млн евро. С бонусами – 11 млн. Футболист уже прибыл в Москву и взял себе 24-й номер.

После трансфера Промеса «Спартак» исключил Педро Рошу из заявки на РПЛ и будет искать ему новый клуб.

3. Бывший игрок «Витязя» Михаил Анисин высказался об обвинениях в адрес форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина. Анисин заявил, что Панарин не избивал девушку, лишь слегка оттолкнул. Кроме того, он не подтвердил слова Андрея Назарова о 40 тысячах евро, которые потребовались, чтобы замять дело.

New York Post пишет, что НХЛ не будет расследовать ситуацию с Панариным без явных доказательств.

4. «Барселона» разнесла «Эльче» (3:0) в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги. Месси сделал дубль, у Брэйтуэйта 2 ассиста.

Месси забил в 7-м матче Ла Лиги подряд и возглавил список бомбардиров. У него 13 голов в 2021-м – лучший результат топ-5 лиг Европы. У Левандовского на гол меньше.

5. Матюнин назначен на матч «Зенит» – «Ростов», Кукуян – на игру «Локо» с ЦСКА, Лапочкин – на «Спартак» – «Рубин».

6. Устюгов, Большунов, Непряева, Ступак выступят в спринтах на чемпионате мира по лыжным гонкам. Устюгов мог пропустить турнир из-за падения на тренировке.

7. Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и пропустят чемпионат Европы-2021.

8. «Тоттенхэм» вынес «Вольфсберг», забив 8 мячей в двух матчах, и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

9. НХЛ. Василевский и Худобин сделали шатауты – «Тампа» и «Даллас» победили «Каролину» и «Флориду» соответственно, Капризов набрал 2 очка в 3-м матче подряд, «Рейнджерс» без Панарина уступили «Филадельфии». Другие результаты – здесь.

10. Курбан Бердыев ждет предложений от топ-клубов РПЛ. Он живет в Сочи и помогает Азмуну в Петербурге.

11. «Монреаль» объявил об уходе Клода Жюльена. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Доминик Дюшарм, который с 2018 года работал в клуба ассистентом.

12. НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Индиану», «Атланта» победила «Бостон». Другие результаты – здесь.

13. Российскому лыжнику Александру Большунову грозят штраф и дополнительное наказание по очкам в Кубке мира за поведение на финише эстафеты в Лахти.

14. «Йокерит» проведет все матчи плей-офф КХЛ на площадках соперников.

15. Бой чемпионки UFC в наилегчайшем весе Валентины Шевченко с Джессикой Андраде состоится 24 апреля на UFC 261.

16. Кот Роналду Пепе попал под машину в Турине. Его отправили самолетом лечиться в Испанию.

Цитаты дня.

Василий Казарцев: «Сутки был без сна после матча «Спартак» – «Сочи», не выходил из купе в поезде. Проводница зашла проверить, жив ли я»

Анисин о ситуации с Панариным: «Тема слегка оттолкнул одну из девушек, максимум. И то не факт, что это произошло. Ударов и разбитого лица точно не было»

Черданцев о новых комментаторах: «Нет человека, который пришел бы и разорвал. Ни одного запоминающегося имени, нет индивидуальностей»

Промес – фанатам «Спартака» по-русски: «Привет. Я еду домой»

Клаудио Маркизио: «Роналду всегда внушает страх. За исключением штрафных с 25 метров»

Гасперини о 0:1 с «Реалом»: «Нужно просто победить в Мадриде. Мудрить не стоит»