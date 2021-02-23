Промес может заработать в «Спартаке» до 15 млн евро за 3,5 года

Стали известны финансовые условия контракта, который полузащитник подписал со .

По соглашению, срок которого рассчитан на 3,5 года, футболист сможет заработать до 15 млн евро, пишет Metaratings.ru.

Игрок будет зарабатывать 3,5 млн евро за сезон (всего – 12,25 млн евро). Также он получил подписной бонус в размере 700 тысяч евро.

В соглашении также предусмотрены бонусы за индивидуальные и командные достижения. Их максимальная сумма – 2 млн евро.

При неблагоприятном развитии истории с уголовным делом, заведенным на игрока в Нидерландах, москвичи могут приостановить выплату зарплаты Промесу. А если Куинси получит реальный срок, «Спартак» может и расторгнуть контракт.

Хавбек уже выступал за красно-белых в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

Чем занимался Промес без «Спартака»? Участвовал в рэп-батлах, запустил бизнес и скучал по России