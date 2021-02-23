Промес может заработать в «Спартаке» до 15 млн евро за 3,5 года

Стали известны финансовые условия контракта, который полузащитник Куинси Промес подписал со «Спартаком».
По соглашению, срок которого рассчитан на 3,5 года, футболист сможет заработать до 15 млн евро, пишет Metaratings.ru.
Игрок будет зарабатывать 3,5 млн евро за сезон (всего – 12,25 млн евро). Также он получил подписной бонус в размере 700 тысяч евро.
В соглашении также предусмотрены бонусы за индивидуальные и командные достижения. Их максимальная сумма – 2 млн евро.
При неблагоприятном развитии истории с уголовным делом, заведенным на игрока в Нидерландах, москвичи могут приостановить выплату зарплаты Промесу. А если Куинси получит реальный срок, «Спартак» может и расторгнуть контракт.
Хавбек уже выступал за красно-белых в 2014-2018 годах, выиграл чемпионат и Суперкубок России, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.
Чем занимался Промес без «Спартака»? Участвовал в рэп-батлах, запустил бизнес и скучал по России