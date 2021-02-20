Чудо-гол Жиру принес «Челси» победу над «Атлетико», «Бавария» вынесла «Лацио», Еременко ушел из «Ростова», игроки «Тоттенхэма» против Моуринью и другие новости

1. «Бавария» практически обеспечила себе выход в следующий раунд Лиги чемпионов, разгромив в первом матче 1/8 финала «Лацио» – 4:1. Левандовски обошел Рауля в списке бомбардиров турнира (выше только два марсианина), 17-летний Мусиала стал одним из самых юных футболистов, когда либо забивавших в ЛЧ, а Флик продлил впечатляющую серию без поражений.

Хорош и «Челси», одолевший в гостях «Атлетико» (1:0) благодаря шедевру в исполнении Оливье Жиру, который обновил личный рекорд результативности. При Тухеле лондонцы действительно сильно прибавили, а мадридцы сыграли в атаке прям очень слабо.

2. Расставание дня – Роман Еременко покинул «Ростов» и возвращается в Финляндию, причем сам игрок попросил о расторжении контракта по семейным обстоятельствам. Ромы команде будет не хватать – просто посмотрите, как тепло с ним попрощались Валерий Карпин и Хорен Байрамян.

3. Назаров объяснил свои обвинения Панарина в избиении девушки, а НХЛ и самого хоккеиста осудил за трусость. Алексей Шевченко назвал слова Назарова ложью и призвал хоккеистов поддержать Артемия. Ни в «Витязе», ни в рижском «Динамо» ничего подобного также не припоминают. Хотя некоторые в этой грязной истории разглядели неравнодушие Назарова к родине. Алексей Андронов считает, что все может закончиться печально для звезды «Рейнджерс».

4. Игрокам «Тоттенхэма» начинают надоедать методы Жозе Моуринью. Клуб уже даже определился, кого бы хотел видеть тренером в случае отставки португальца. Но сам Жозе не унывает, философствует и верит, что о нем болельщики «шпор» будут вспоминать только добрым словом.

5. Алина Загитова с особыми чувствами вспомнила свою победу на Пхенчхане, которой исполнилось ровно три года. МОК по этому поводу опубликовал прокат произвольной программы нашей чемпионки.

6. В КХЛ определились все участники плей-офф в Западной конференции. «Спартак» после 3 побед в 4 последних матчах пробился в Кубок Гагарина, «Витязь» выбывает. «Автомобилист» пропустил 6 шайб от «Динамо» и потерпел 8-е поражение в 11 последних играх. «Салават» продлил победную серию до 8 матчей и в следующей игре встретится с «Авангардом». Все результаты дня – здесь.

7. НХЛ. Гол Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Вашингтон», Гусев забросил 2-ю шайбу в сезоне, но его «Нью-Джерси» уступил «Баффало». Все результаты – здесь.

8. «Матч ТВ» запустит хоккейное реалити-шоу с бывшими футболистами: Быстровым, Аршавиным, Широковым и другими.

9. НБА. «Бруклин» взял верх над «Сакраменто», «Голден Стэйт» обыграл «Нью-Йорк». Другие результаты – здесь.

10. Пугающие новости из Катара: более 6700 рабочих-мигрантов умерли с момента получения страной права на проведение ЧМ.

11. Тайгер Вудс попал в больницу с множественными травмами после автокатастрофы.

12. «Ред Булл» представил болид на новый сезон «Формулы-1».

Цитаты дня

Жереми Матье: «Гризманн ошибся, перейдя в «Барселону»

Быстров о 50 тысячах за Сутормина: «Дерьмо полное. Тренеры, воспитывающие таких футболистов, получают 30 тысяч»

Американская биатлонистка Клэр Игэн: «Люди имеют право осуждать Логинова за употребление ЭПО. Александр обрек себя на это, когда сделал такой выбор»

Евгений Кафельников: «Панарин – патриот, он любит Россию. Нельзя атаковать его за политическую позицию»