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    НБА. «Филадельфия» встретится с «Далласом», «Бруклин» против «Орландо» и другие матчи

    Теги результаты Даллас Денвер Клипперс Мемфис Милуоки Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Филадельфия Сакраменто НБА Вашингтон Баскетбол

    В четверг, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

    В первой встрече игрового дня «Филадельфия» Эмбиида и Симмонса встретится с «Далласом» Луки Дончича.

    Звездный «Бруклин» с Харденом и Ирвингом в составе дома сыграет с «Орландо». «Милуоки» Янниса Адетокумбо сразится на своей арене с «Новым Орлеаном» Зайона Уильямсона.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Даллас
    Дата проведения
    26 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Орландо
    Дата проведения
    26 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Сакраменто
    Дата проведения
    26 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Мемфис – Клипперс
    Дата проведения
    26 февраля, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Денвер – Вашингтон
    Дата проведения
    26 февраля, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Милуоки – Новый Орлеан
    Дата проведения
    26 февраля, 05.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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