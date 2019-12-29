НБА. «Филадельфия» встретится с «Далласом», «Бруклин» против «Орландо» и другие матчи

В четверг, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.
В первой встрече игрового дня «Филадельфия» Эмбиида и Симмонса встретится с «Далласом» Луки Дончича.
Звездный «Бруклин» с Харденом и Ирвингом в составе дома сыграет с «Орландо». «Милуоки» Янниса Адетокумбо сразится на своей арене с «Новым Орлеаном» Зайона Уильямсона.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 26 февраля, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 26 февраля, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 26 февраля, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 26 февраля, 05.30, «Fiserv Forum»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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