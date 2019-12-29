НБА. «Филадельфия» встретится с «Далласом», «Бруклин» против «Орландо» и другие матчи

В четверг, 25 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

В первой встрече игрового дня Эмбиида и Симмонса встретится с Луки Дончича.

Звездный с Харденом и Ирвингом в составе дома сыграет с «Орландо». Янниса Адетокумбо сразится на своей арене с Зайона Уильямсона.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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