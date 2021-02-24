«Это донос, система 30-х годов сталинского режима. Зависть, месть, политическая выгода». Геннадий Орлов о словах Назарова про Панарина

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал обвинения тренера в адрес нападающего «Рейнджерс» .

«Назаров 10 лет назад был тренером Панарина. Чего он тогда не обратил внимание общественности на то, что его ученик совершил такой поступок? Это типичный донос. Система 30-х годов сталинского режима, когда из какой-то зависти, ненависти, мести вдруг что-то всплывает.

Я понимаю: в 1937 году соседи писали, чтобы человека отправили в Сибирь, а им перепала комната. Сейчас, видимо, огромная зависть гложет Назарова, что такой потрясающий контракт у Панарина, что он звезда в . Ну чем еще объяснить? Зачем это поднимать?

Назаров же был тафгаем, он избивал всех на хоккейной площадке. Думаю, за ее пределами у него тоже было немало эксцессов, и об этом многие знают. Но поднимать эту историю, которую, во-первых, никто не докажет, – это означает просто очернить парня, испортить его биографию.

Тренер же тогда не был рядом, не присутствовал при этом. Назарову бы гордиться тем, что он когда-то работал с Панариным и помог ему стать таким большим мастером. Это все комплексы: зависть, месть, злость, какая-то политическая выгода. Ну что это такое? Все несостоятельно, неприлично.

Если поднимать жизнь в детском возрасте, мы все были люди непростые. Мы лазали по садам, яблоки воровали и чего только не делали. Ну и что, сейчас это все поднимать и говорить: «А вот тогда он…»? Чего ты 10 лет молчал, Назаров? Если ты такой уж моралитик. Ты молчал 10 лет.

Прошло столько времени, есть давность на подобные истории. И приличные люди это осуждают», – заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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