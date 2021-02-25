Шевченко о ситуации с Панариным: «ФХР в шоке. Они напуганы, что могут лишиться Артемия на ОИ»

Журналист Алексей Шевченко высказался о ситуации с форвардом «Рейнджерс» .

Ранее тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

«Теперь уже ясно, что Назаров соврал. Неоднократно. Все его истории не подтверждены. Говорят: «Вот же, вызов полиции был», но между вызовом и уголовным делом огромная разница, как между ударом и бытовым конфликтом, как между апельсиновым соком, который употреблял Михаил Анисин, и тем, что действительно употреблял Михаил Анисин.

Вы же знаете, как рыбаки рассказывают истории: ловишь карасика, а потом рассказываешь, что вот такую рыбину поймал. Вот то же самое сделал : он из какого-то пустяка выдумал историю, которая неоднократно опровергалась различными сторонами – Анисин, Жамнов, Мирасти, Бреннан, хоккеисты, которые были в то время.

Но Назаров все извиняется перед каким-то отцом этой девушки – не знаем, есть он или нет. И девушки до сих пор нет. И в Латвии поражены, что их полицейских обвиняют в каких-то взятках. То есть простую мелкую историю он превратил в кошмар и скандал. Когда это делают рыбаки, никто не страдает. Тут может пострадать человек. И для чего это нужно Назарову, никто понять не может.

Вчера Николай Лемтюгов говорил о какой-то многоходовке. Я сомневаюсь. Но вечером я узнал, что в ФХР настолько удивлены этой ситуацией и настолько напуганы, что теперь на Олимпиаде они могут лишиться и Панарина, что просто в шоке. Для всех это стало неожиданностью.

Логика Назарова понятна – он хотел выслужиться. Знаете, некоторые собачки – маленькие особенно – настолько радость проявляют, что начинают писяться прямо на полу, где угодно. От радости. Вот Назаров похож на такую собачку: в желании угодить он прыгнул через голову, сделал сальто назад, но в итоге сел в лужу.

Это еще не конец истории. Я думаю, что как только Панарин выйдет на лед, будут гораздо большие последствий для Назарова. Но он себе уже обрубил работу. Может ехать в Румынию, в Ист-Кост, может возглавить вместо Куинна, но российский клуб теперь только в маразме может предложить ему работу на любой должности.

Ну и призываю вас исключить Назарова из нашей жизни. Не читать новости, его комментарии какие-то – это может быть весело, но это веселье уже надоедает. Может, было что-то оригинальное поначалу, но теперь все одно и то же. Главное там – градус безумия», – сказал Шевченко.

Михаил Анисин: «Панарин подошел к девушке: «Можно потанцевать?» Она ответила: «Пошел отсюда». Слово за слово, и Панара ее оттолкнул, но удара не было»

Лемтюгов о возможном отказе Панарина от участия в ОИ: «Вопрос в том, как поведет себя ФХР»

Белоусов о ситуации с Панариным: «Не понимаю, для чего Назаров начал об этом рассказывать. Я о той истории не слышал»