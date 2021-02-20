«Краснодар» арендовал вратаря «Ростова» Бабурина

Вратарь Егор Бабурин перешел в «Краснодар» на правах аренды.

Срок соглашения рассчитан до 31 мая 2021 года.

В этом сезоне 27-летний вратарь провел четыре матча в за «Ростов», из них один – на ноль.

Ранее «Краснодар» отпустил в «Сочи» голкипера Дениса Адамова.