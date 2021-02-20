«Краснодар» арендовал вратаря «Ростова» Бабурина

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин перешел в «Краснодар» на правах аренды.
Срок соглашения рассчитан до 31 мая 2021 года.
В этом сезоне 27-летний вратарь провел четыре матча в РПЛ за «Ростов», из них один – на ноль.
Ранее «Краснодар» отпустил в «Сочи» голкипера Дениса Адамова.
⚡️ Голкипер Егор Бабурин будет выступать за «Краснодар».— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 25, 2021
«Краснодар» и «Ростов» достигли договоренности об аренде Егора Бабурина. В настоящий момент все формальности урегулированы. Арендное соглашение вратаря продлится до 31 мая 2021 года.https://t.co/AdoMWs8KGz