👽 Месси забил 650-й гол за «Барселону» в 755-й игре

Форвард «Барселоны» забил в 21-м туре Ла Лиги (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для аргентинца 650-м в футболке каталонцев во всех турнирах, 456 из них пришлись на .

Всего Месси провел 755 матчей за «Барсу». Впереди только Хави (767 игр). По голам Месси лидирует в истории клуба.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн