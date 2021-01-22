«Я чернокожий, горжусь этим». Рэшфорд сообщил о расистских оскорблениях после игры с «Арсеналом»

Нападающий сообщил, что после матча с «Арсеналом» (0:0) получал оскорбления на расовой почве.

«Я не буду делиться скриншотами. Это было бы безответственно, и, как вы понимаете, в них нет ничего оригинального. На меня подписаны дети разных цветов кожи, и им не нужно это читать. Красивые цвета, которые стоит только отмечать.

Человечество и социальные сети в своем наихудшем проявлении. Да, я чернокожий человек, и я живу каждый день, горжусь этим.

Ни один, ни один комментарий не заставят меня почувствовать себя иначе. Так что извините, если вы ожидали резкой реакции, вы просто не получите ее здесь», – написал Рэшфорд в твиттере.