«Атлетико» победил в 15 из 16 последних матчей Ла Лиги и опережает «Реал» на 10 очков при игре в запасе

«Атлетико» победил «Кадис» (4:2) в 21-м туре Ла Лиги.
За последние 16 матчей в чемпионате Испании команда Диего Симеоне выиграла 15 раз, уступив лишь «Реалу» (0:2) 12 декабря. Общий счет в этих матчах – 34:9.
«Атлетико» лидирует в таблице чемпионата Испании с 50 очками, опережая «Реал», идущий вторым, на 10 очков, и при этом имея матч в запасе.
В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Сельтой» – это случится 8 февраля.
- Дата проведения
- 31 января, 18.15, «Рамон де Карранса»
- Голы:
- 0:1 – 28 Суарес, 1:1 – 35 Негредо, 1:2 – 44 Сауль, 1:3 – 50, пенальти Суарес, 2:3 – 71 Негредо, 2:4 – 88 Коке.
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Кадис –
Ледесма, Кала (Малбашич, 87), Карселен (Гарридо, 54), Маркос Мауро, Фали Хименес (Ньето, 87), Сальви Санчес, Искьердо (Аугусто Фернандес, 87), Йонссон, Переа, Негредо, Лосано (Шапонич, 65).
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Атлетико –
Облак, Савич, Хименес, Фелипе, Торрейра (Врсалько, 46), Льоренте, Лемар (Лоди, 60), Коке, Сауль (Кондогбиа, 83), Жоау Феликс (Корреа, 60), Суарес (Эррера, 84).