«Атлетико» победил в 15 из 16 последних матчей Ла Лиги и опережает «Реал» на 10 очков при игре в запасе

«Атлетико» победил «Кадис» (4:2) в 21-м туре Ла Лиги.

За последние 16 матчей в чемпионате команда выиграла 15 раз, уступив лишь (0:2) 12 декабря. Общий счет в этих матчах – 34:9.

лидирует в таблице чемпионата Испании с 50 очками, опережая «Реал», идущий вторым, на 10 очков, и при этом имея матч в запасе.

В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Сельтой» – это случится 8 февраля.