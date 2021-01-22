«Атлетико» победил в 15 из 16 последних матчей Ла Лиги и опережает «Реал» на 10 очков при игре в запасе

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«Атлетико» победил «Кадис» (4:2) в 21-м туре Ла Лиги.

За последние 16 матчей в чемпионате Испании команда Диего Симеоне выиграла 15 раз, уступив лишь «Реалу» (0:2) 12 декабря. Общий счет в этих матчах – 34:9.

«Атлетико» лидирует в таблице чемпионата Испании с 50 очками, опережая «Реал», идущий вторым, на 10 очков, и при этом имея матч в запасе.

В следующем туре «Атлетико» сыграет с «Сельтой» – это случится 8 февраля.

Кадис – Атлетико 2:4 (1:2, 1:2)
Дата проведения
31 января, 18.15, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 28 Суарес, 1:1 – 35 Негредо, 1:2 – 44 Сауль, 1:3 – 50, пенальти Суарес, 2:3 – 71 Негредо, 2:4 – 88 Коке.
КадисЛедесма, Кала (Малбашич, 87), Карселен (Гарридо, 54), Маркос Мауро, Фали Хименес (Ньето, 87), Сальви Санчес, Искьердо (Аугусто Фернандес, 87), Йонссон, Переа, Негредо, Лосано (Шапонич, 65).
АтлетикоОблак, Савич, Хименес, Фелипе, Торрейра (Врсалько, 46), Льоренте, Лемар (Лоди, 60), Коке, Сауль (Кондогбиа, 83), Жоау Феликс (Корреа, 60), Суарес (Эррера, 84).
Предупреждения:
Торрейра (38), Искьердо (40), Жоау Феликс (41), Врсалько (73), Коке (76), Кондогбиа (85).

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