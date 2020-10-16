У Деанджело случился конфликт с россиянином Георгиевым. «Рейнджерс» выставили защитника на драфт отказов

Стала известна причина решения «Рейнджерс» поместить защитника на драфт отказов.

По информации The Athletic, у 25-летнего американца произошел конфликт с .

Утверждается, что Деанджело после вчерашнего поражения от «Питтсбурга» (4:5 ОТ) подрался с российским вратарем в тоннеле, ведущем в раздевалку команды.

Георгиев защищал ворота во вчерашней игре, в которой ДеАнджело получил «-3». Александр отсутствовал на тренировке команды в воскресенье.

Ссора между игроками была улажена. «Рейнджерс» ни подтвердили, ни опровергли информацию о конфликте Деанджело с Георгиевым.

В нынешнем сезоне Деанджело провел 6 матчей и набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-6».

Срок соглашения хоккеиста с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22. Зарплата – 4,8 млн долларов в год.

Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Рейнджерс» избавляются от защитника с контрактом на 4,8 млн: кажется, причиной стал конфликт с русским вратарем