«Аталанта» Миранчука проиграла впервые за 15 матчей. В Серии А клуб опустился на 6-е место

уступила «Лацио» (1:3) в 20-м туре Серии А.

Команда, за которую выступает российский хавбек , потерпела первое поражение за последние 15 матчей.

До встречи с римлянами у клуба из Бергамо было 9 побед (в том числе над 27 января в Кубке Италии) и 5 ничьих с 1 декабря 2020 года.

Всего это пятое поражение бергамасков в текущем сезоне. В следующей игре они встретятся с «Наполи» в рамках полуфинала Кубка Италии.

«Аталанта» с 36 баллами опустилась на шестое место в таблице чемпионата Италии, пропустив вперед «Лацио» (37 очков).

Миранчук провел 15-й матч за «Аталанту», 4-й – в старте. У него 4 гола