НБА. «Нью-Йорк» играет с «Клипперс», «Юта» против «Денвера» и другие матчи

В воскресенье, 31 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

В первой встрече игрового дня принимает .

«Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена играет на выезде с . «Юта» в гостях у попытается продлить победную серию до 12 матчей.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В «Бруклине» три звезды – Харден, Ирвинг, Дюрэнт – и состав на 200 млн. Как им еще усилиться?

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