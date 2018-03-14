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    НБА. «Нью-Йорк» играет с «Клипперс», «Юта» против «Денвера» и другие матчи

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    В воскресенье, 31 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

    В первой встрече игрового дня «Нью-Йорк» принимает «Клипперс».

    «Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена играет на выезде с «Вашингтоном». «Юта» в гостях у «Денвера» попытается продлить победную серию до 12 матчей.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Нью-Йорк – Клипперс 65:66 (перерыв)
    Дата проведения
    31 января, 21.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча
    Нью-Йорк
    Рэндл (15 + 7 подборов), Барретт (14), Робинсон (7), Пэйтон (5), Буллок (5) – старт; Куикли (10), Беркс (7), Топпин (2), Риверс (0), Гибсон (0).
    Клипперс
    Паттерсон (13), Ленард (12), Джордж (9), Джексон (8), Ибака (3) – старт; Уильямс (9), М-с Моррис (6), Зубац (4), Мэнн (2), Кеннард (0).

    Денвер – Юта
    Дата проведения
    31 января, 23.30, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Филадельфия
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Торонто – Орландо
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Бруклин
    Дата проведения
    1 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Миннесота – Кливленд
    Дата проведения
    1 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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