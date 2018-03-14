НБА. «Нью-Йорк» играет с «Клипперс», «Юта» против «Денвера» и другие матчи

В воскресенье, 31 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.
В первой встрече игрового дня «Нью-Йорк» принимает «Клипперс».
«Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена играет на выезде с «Вашингтоном». «Юта» в гостях у «Денвера» попытается продлить победную серию до 12 матчей.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 января, 21.00, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Рэндл (15 + 7 подборов), Барретт (14), Робинсон (7), Пэйтон (5), Буллок (5) – старт; Куикли (10), Беркс (7), Топпин (2), Риверс (0), Гибсон (0).
- Дата проведения
- 31 января, 23.30, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 1 февраля, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 1 февраля, 04.00, «Target Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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