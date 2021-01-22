«Барса» об утечке контракта Месси: «Это частный документ, будем судиться. Поддерживаем Лионеля в свете попыток дискредитировать его имидж»

выступила с заявлением в связи с утечкой деталей контракта .

«В свете информации, опубликованной сегодня в газете El Mundo, в отношении контракта, подписанного между «Барселоной» и Месси, клуб сожалеет, поскольку это частный документ, регулируемый принципом конфиденциальности между сторонами.

«Барселона» категорически отрицает какую-либо причастность к публикации этого документа и примет соответствующие судебные меры против газеты El Mundo за любой ущерб, который может быть причинен в результате этой публикации.

«Барселона выражает безусловную поддержку Месси, особенно перед лицом любых попыток дискредитировать его имидж и разрушить его отношения с организацией, в которой он работал, чтобы стать лучшим игроком в мире и в истории футбола», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, в распоряжении газеты El Mundo оказалась копия нынешнего контракта Месси с «Барсой».

Максимальная сумма, которую аргентинец может получить по четырехлетнему контракту – 555 237 619 евро. За пять месяцев до истечения соглашения он уже заработал 511 540 545 евро.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн