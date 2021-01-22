Месси получил более 500 млн евро за 4 года по условиям нынешнего контракта с «Барселоной»

Испанская газета El Mundo утверждает, что получила копию нынешнего контракта с «Барселоной».

Обнародованные данные подтверждают, что соглашение аргентинца является крупнейшим в истории спорта. Контракт был согласован в ноябре 2017 года и рассчитан до 30 июня этого года.

Максимальная сумма, которую Месси, по данным источника, может получить по четырехлетнему контракту – 555 237 619 евро. За пять месяцев до истечения соглашения аргентинский футболист уже заработал 511 540 545 евро.

в 30-страничном контракте с Месси обязывалась платить форварду 138 млн евро за сезон, включая бонусы. В соглашении также предусмотрены подписной бонус в 115 225 000 евро и бонус за лояльность в 77 929 955 евро.

Напомним, Месси пока не продлил контракт с «Барселоной». Сообщалось, что он примет решение о будущем после выборов президента клуба.

Финансовые детали соглашения, копия которого оказалась у El Mundo, также перепечатали ESPN, La Nación и другие мировые СМИ.

Сегодняшний номер El Mundo вышел с такой обложкой:

Изображение: kiosko.net