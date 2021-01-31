Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый игрок НБА 7-й год подряд (Forbes)

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых игроков сезона НБА-2020/21 по версии Forbes.
Общий доход четырехкратного чемпиона лиги в нынешнем сезоне составит 95,4 миллиона долларов. Это рекордная сумма в карьере Леброна.
31,4 млн – зарплата игрока в НБА, еще 64 млн он получит от рекламы и других проектов. Одним из них станет фильм «Космический джем 2: Новое поколение», который может принести Джеймсу более 10 млн.
Леброн стал самым высокооплачиваемым игроком НБА седьмой год подряд. При этом сезон-2016/17 был единственным сезоном в карьере звездного форварда, когда у него была самая высокая зарплата в лиге.
Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков сезона НБА-2020/21:
1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 95,4 миллиона долларов
2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 74,4
3. Кевин Дюрэнт («Бруклин») — 65,2
4. Расселл Уэстбрук («Вашингтон») — 58,1
5. Джеймс Харден («Бруклин») — 50
6. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 49
7. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 43,3
8. Кайри Ирвинг («Бруклин») — 43
9. Крис Пол («Финикс») — 40,1
10. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 39
Лишь один раз за карьеру Леброн вышел на матч со скамейки запасных. Хотел защитить одноклубника от разъяренных болельщиков
Леброн хочет стать самым возрастным MVP в истории НБА. Дюрэнт и Карри возвращаются в гонку
Максимальное унижение соперника от Леброна: на спор забросил трехочковый, отвернувшись от кольца