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    Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый игрок НБА 7-й год подряд (Forbes)

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    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых игроков сезона НБА-2020/21 по версии Forbes.

    Общий доход четырехкратного чемпиона лиги в нынешнем сезоне составит 95,4 миллиона долларов. Это рекордная сумма в карьере Леброна.

    31,4 млн – зарплата игрока в НБА, еще 64 млн он получит от рекламы и других проектов. Одним из них станет фильм «Космический джем 2: Новое поколение», который может принести Джеймсу более 10 млн.

    Леброн стал самым высокооплачиваемым игроком НБА седьмой год подряд. При этом сезон-2016/17 был единственным сезоном в карьере звездного форварда, когда у него была самая высокая зарплата в лиге.

    Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков сезона НБА-2020/21:

    1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 95,4 миллиона долларов

    2. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 74,4

    3. Кевин Дюрэнт («Бруклин») — 65,2

    4. Расселл Уэстбрук («Вашингтон») — 58,1 

    5. Джеймс Харден («Бруклин») — 50 

    6. Яннис Адетокумбо («Милуоки») – 49

    7. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 43,3

    8. Кайри Ирвинг («Бруклин») — 43

    9. Крис Пол («Финикс») — 40,1

    10. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 39

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