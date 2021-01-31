Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый игрок НБА 7-й год подряд (Forbes)

Звездный форвард возглавил список самых высокооплачиваемых игроков сезона НБА-2020/21 по версии Forbes.

Общий доход четырехкратного чемпиона лиги в нынешнем сезоне составит 95,4 миллиона долларов. Это рекордная сумма в карьере Леброна.

31,4 млн – зарплата игрока в НБА, еще 64 млн он получит от рекламы и других проектов. Одним из них станет фильм «Космический джем 2: Новое поколение», который может принести Джеймсу более 10 млн.

Леброн стал самым высокооплачиваемым игроком НБА седьмой год подряд. При этом сезон-2016/17 был единственным сезоном в карьере звездного форварда, когда у него была самая высокая зарплата в лиге.

Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков сезона НБА-2020/21:

1. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 95,4 миллиона долларов

2. («Голден Стэйт») — 74,4

3. («Бруклин») — 65,2

4. («Вашингтон») — 58,1

5. («Бруклин») — 50

6. («Милуоки») – 49

7. Клэй Томпсон («Голден Стэйт») — 43,3

8. («Бруклин») — 43

9. («Финикс») — 40,1

10. («Портленд») — 39

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