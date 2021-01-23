Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Шевнина, Гореева, Поршнев и Халили бегут за Россию

31 января на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй пройдет смешанная эстафета. За Россию побегут Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и .

Чемпионат Европы по биатлону

Душники-Здруй, Польша

Смешанная эстафета

Начало – 15.00 по московскому времени

Старт-лист

1. Норвегия (Эмили Калкенберг, Осне Скреде, , Сиверт Гутторм Баккен)

2. Россия (Полина Шевнина, Анастасия Гореева, , Карим Халили)

3. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Наврат)

4. Франция (Камиль Бенед, Софи Шавью, Эрик Перро, Юго Риваль)

5. Украина ( , , Богдан Цымбал, Артем Прима)

6. Швеция (Элизабет Хогберг, Анна Магнуссон, Оскар Брандт, Малте Стефанссон)

7. Италия (Элеонора Фаунер, Николь Гонтье, Джузеппе Монтелло, Патрик Браунхофер)

8. Австрия (Кристина Ридер, Тамара Штайнер, Магнус Оберхаузер, Патрик Якоб)

9. Швейцария (Эми Басерга, Леа Майер, Мартин Ягер, Йоша Буркхальтер)

Расписание трансляций чемпионата Европы-2021 по биатлону в Душниках-Здруй