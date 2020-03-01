Чемпионат Европы. Сингл-микст. Куклина и Гараничев выступят в гонке

Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй пройдет сингл-микст. От России выступят Лариса Куклина и .

Чемпионат Европы по биатлону

Душники-Здруй, Польша

Сингл-микст

Начало – 12.30 по московскому времени

Старт-лист

1. Каролине Эрдал – Эндре Стремсхайм (Норвегия)

2. – Евгений Гараничев (Россия)

3. Стефани Шерер – Юстус Штрелов (Германия)

4. Каролин Коломбо – Эмильен Клод (Франция)

5. – Артем Тищенко (Украина)

6. Ингела Андерссон – Турстейн Стенерсен (Швеция)

23. – (Беларусь)

Расписание трансляций чемпионата Европы-2021 по биатлону в Душниках-Здруй