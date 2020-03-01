Чемпионат Европы. Сингл-микст. Куклина и Гараничев выступят в гонке

Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй пройдет сингл-микст. От России выступят Лариса Куклина и Евгений Гараничев.
Чемпионат Европы по биатлону
Душники-Здруй, Польша
Сингл-микст
Начало – 12.30 по московскому времени
Старт-лист
1. Каролине Эрдал – Эндре Стремсхайм (Норвегия)
2. Лариса Куклина – Евгений Гараничев (Россия)
3. Стефани Шерер – Юстус Штрелов (Германия)
4. Каролин Коломбо – Эмильен Клод (Франция)
5. Анастасия Меркушина – Артем Тищенко (Украина)
6. Ингела Андерссон – Турстейн Стенерсен (Швеция)
23. Ирина Кручинкина – Роман Елетнов (Беларусь)
Расписание трансляций чемпионата Европы-2021 по биатлону в Душниках-Здруй