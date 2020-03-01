Чемпионат Европы. Сингл-микст. Куклина и Гараничев выступят в гонке

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Сегодня на чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй пройдет сингл-микст. От России выступят Лариса Куклина и Евгений Гараничев.

Чемпионат Европы по биатлону

Душники-Здруй, Польша

Сингл-микст

Начало – 12.30 по московскому времени

Старт-лист

1. Каролине Эрдал – Эндре Стремсхайм (Норвегия)

2. Лариса Куклина – Евгений Гараничев (Россия)

3. Стефани Шерер – Юстус Штрелов (Германия)

4. Каролин Коломбо – Эмильен Клод (Франция)

5. Анастасия Меркушина – Артем Тищенко (Украина)

6. Ингела Андерссон – Турстейн Стенерсен (Швеция)

23. Ирина КручинкинаРоман Елетнов (Беларусь)

Расписание трансляций чемпионата Европы-2021 по биатлону в Душниках-Здруй

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