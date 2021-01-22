Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Кадиса»

21-й тур Ла Лиги стартовал в пятницу матчем «Вальядолид» – «Уэска» (1:3).

В субботу проиграл «Леванте» (1:2), справилась с (2:0).

В воскресенье сыграет на выезде с «Кадисом», примет «Атлетик».

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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