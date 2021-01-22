Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Кадиса»

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21-й тур Ла Лиги стартовал в пятницу матчем «Вальядолид» – «Уэска» (1:3).

В субботу «Реал» проиграл «Леванте» (1:2), «Севилья» справилась с «Эйбаром» (2:0).

В воскресенье «Атлетико» сыграет на выезде с «Кадисом», «Барселона» примет «Атлетик».

Чемпионат Испании

21-й тур

Хетафе – Алавес
Дата проведения
31 января, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика

 

Кадис – Атлетико
Дата проведения
31 января, 18.15, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика

 

Гранада – Сельта
Дата проведения
31 января, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика

 

Барселона – Атлетик
Дата проведения
31 января, 23.00, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Вальядолид – Уэска 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
29 января, 23.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 37 Рафа Мир, 0:2 – 50 Рафа Мир, 0:3 – 57 Рафа Мир, 1:3 – 90 Тони Вилья.
ВальядолидМасип, Перес (Эрвиас, 62), Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Мичел (Ури Рей, 76), Алькарас, Орельяна (Кодро, 62), Кике Перес, Плано (Гвардиола, 46), Вейсман (Тони Вилья, 62).
УэскаАльваро Фернандес, Пулидо, Сиовас, Сильва, Маффео (Педро Лопес, 75), Микель Рико (Серхио Гомес, 86), Думбия (Феррейро, 75), Сеоане, Галан, Окадзаки (Дани Эскриче, 54), Рафа Мир (Гарсия, 86).
Предупреждения:
Сильва (23), Думбия (30), Мичел (33), Начо Мартинес (64).

 

Эйбар – Севилья 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
30 января, 16.00, «Ипуруа»
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Голы:
0:1 – 28, пенальти Окампос, 0:2 – 55 Жордан.
ЭйбарДмитрович (Йоэль Родригес, 61), Посо (Корреа, 75), Оливейра, Бигас, Арбилья, Инуи (Леон, 46), Диоп (Алеиш Гарсия, 75), Экспосито, Хиль, Муто (Энрик, 60), Кике Гарсия.
СевильяБуну, Навас (Алеиш Видаль, 46), Кунде, Серджи Гомес (Диего Карлос, 82), Акунья (Рекик, 7), Оливер Торрес (Ракитич, 70), Фернандо, Жордан, Сусо (Мунир, 82), Эн-Несири, Окампос.
Предупреждения:
Оливейра (9), Диоп (17), Серджи Гомес (20), Арбилья (62), Корреа (78), Мунир (90), Ракитич (90).

 

Реал Мадрид – Леванте 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
30 января, 18.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
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Голы:
1:0 – 13 Асенсио, 1:1 – 32 Моралес, 1:2 – 78 Рохер Марти.
Реал МадридКуртуа, Одриосола, Милитао, Варан, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Аррибас, 82), Бензема (Мариано Диас, 82), Азар (Винисиус Жуниор, 60).
ЛевантеФернандес, Мирамон, Постиго, Дуарте, Клерк, Мелеро, Радоя, Мальса (Рочина, 60), Моралес (Дани Гомес, 76), Леон (Барди, 60), Рохер Марти (Везу, 83).
Предупреждения:
Мальса (50), Мелеро (72), Каземиро (90).
Удаление:
Милитао (9).

 

Валенсия – Эльче 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
30 января, 20.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 22 Васс.
ВаленсияДоменек, Тьерри Коррейя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Солер, Рачич, Гедеш (Муса, 87), Макси Гомес, Вальехо (Ли Кан Ин, 74).
ЭльчеБадия, Барраган (Милья, 46), Верду, Диего Гонсалес, Хосан (Мигель Анхель, 46), Гути (Родригес, 81), Марконе, Мохика, Ригони (Каррильо, 77), Моренте, Бойе.
Предупреждения:
Верду (3), Барраган (33), Моренте (42), Марконе (48), Диего Гонсалес (65), Васс (70), Ригони (74), Родригес (90).

 

Вильярреал – Реал Сосьедад 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
30 января, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Голы:
1:0 – Парехо, 1:1 – 90 Исак.
ВильярреалАсенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Коклен (Эступиньян, 76), Капу, Парехо, Тригерос, Пако Алькасер (Фер Ниньо, 81), Мойсес Гомес.
Реал СосьедадРемиро, Сальдуа (Янузай, 78), Элустондо, Ле Норман (Горосабель, 78), Монреаль, Мерино, Ильярраменди (Субименди, 46), Гевара (Гуриди, 66), Порту (Фернандес, 78), Исак, Ойарсабаль.
Предупреждения:
Ильярраменди (32), Ле Норман (49), Гевара (59), Капу (69).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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