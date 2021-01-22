Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Атлетик», «Атлетико» в гостях у «Кадиса»

21-й тур Ла Лиги стартовал в пятницу матчем «Вальядолид» – «Уэска» (1:3).
В субботу «Реал» проиграл «Леванте» (1:2), «Севилья» справилась с «Эйбаром» (2:0).
В воскресенье «Атлетико» сыграет на выезде с «Кадисом», «Барселона» примет «Атлетик».
21-й тур
- Дата проведения
- 31 января, 16.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 31 января, 18.15, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 31 января, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 31 января, 23.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 29 января, 23.00, «Хосе Соррилья»
- Голы:
- 0:1 – 37 Рафа Мир, 0:2 – 50 Рафа Мир, 0:3 – 57 Рафа Мир, 1:3 – 90 Тони Вилья.
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Вальядолид –
Масип, Перес (Эрвиас, 62), Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Мичел (Ури Рей, 76), Алькарас, Орельяна (Кодро, 62), Кике Перес, Плано (Гвардиола, 46), Вейсман (Тони Вилья, 62).
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Уэска –
Альваро Фернандес, Пулидо, Сиовас, Сильва, Маффео (Педро Лопес, 75), Микель Рико (Серхио Гомес, 86), Думбия (Феррейро, 75), Сеоане, Галан, Окадзаки (Дани Эскриче, 54), Рафа Мир (Гарсия, 86).
- Предупреждения:
- Сильва (23), Думбия (30), Мичел (33), Начо Мартинес (64).
- Дата проведения
- 30 января, 16.00, «Ипуруа»
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Эйбар –
Дмитрович (Йоэль Родригес, 61), Посо (Корреа, 75), Оливейра, Бигас, Арбилья, Инуи (Леон, 46), Диоп (Алеиш Гарсия, 75), Экспосито, Хиль, Муто (Энрик, 60), Кике Гарсия.
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Севилья –
Буну, Навас (Алеиш Видаль, 46), Кунде, Серджи Гомес (Диего Карлос, 82), Акунья (Рекик, 7), Оливер Торрес (Ракитич, 70), Фернандо, Жордан, Сусо (Мунир, 82), Эн-Несири, Окампос.
- Дата проведения
- 30 января, 18.15, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Голы:
- 1:0 – 13 Асенсио, 1:1 – 32 Моралес, 1:2 – 78 Рохер Марти.
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Реал Мадрид –
Куртуа, Одриосола, Милитао, Варан, Менди, Модрич, Каземиро, Кроос, Асенсио (Аррибас, 82), Бензема (Мариано Диас, 82), Азар (Винисиус Жуниор, 60).
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Леванте –
Фернандес, Мирамон, Постиго, Дуарте, Клерк, Мелеро, Радоя, Мальса (Рочина, 60), Моралес (Дани Гомес, 76), Леон (Барди, 60), Рохер Марти (Везу, 83).
- Удаление:
- Милитао (9).
- Дата проведения
- 30 января, 20.30, «Месталья»
- Гол:
- 1:0 – 22 Васс.
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Валенсия –
Доменек, Тьерри Коррейя, Гильямон, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Солер, Рачич, Гедеш (Муса, 87), Макси Гомес, Вальехо (Ли Кан Ин, 74).
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Эльче –
Бадия, Барраган (Милья, 46), Верду, Диего Гонсалес, Хосан (Мигель Анхель, 46), Гути (Родригес, 81), Марконе, Мохика, Ригони (Каррильо, 77), Моренте, Бойе.
- Дата проведения
- 30 января, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
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Вильярреал –
Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Коклен (Эступиньян, 76), Капу, Парехо, Тригерос, Пако Алькасер (Фер Ниньо, 81), Мойсес Гомес.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Сальдуа (Янузай, 78), Элустондо, Ле Норман (Горосабель, 78), Монреаль, Мерино, Ильярраменди (Субименди, 46), Гевара (Гуриди, 66), Порту (Фернандес, 78), Исак, Ойарсабаль.
- Предупреждения:
- Ильярраменди (32), Ле Норман (49), Гевара (59), Капу (69).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.