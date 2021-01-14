«Зенит» поздравил Миллера с днем рождения: «Впереди нас ждет заветная вторая звезда на эмблеме»

«Зенит» поздравил председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера с днем рождения.
«31 января свой 59-й день рождения отмечает председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер.
Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», и стремление никогда не останавливаться на достигнутом, которое разделяет каждый болельщик сине-бело-голубых.
Мы желаем Вам успехов и не сомневаемся в том, что впереди нас с Вами ждут новые победы, завоевания и заветная вторая звезда на эмблеме!
С днем рождения!» – говорится в сообщении на сайте «Зенита».