«Зенит» поздравил Миллера с днем рождения: «Впереди нас ждет заветная вторая звезда на эмблеме»

поздравил председателя правления ПАО «Газпром» с днем рождения.

«31 января свой 59-й день рождения отмечает председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер.



Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», и стремление никогда не останавливаться на достигнутом, которое разделяет каждый болельщик сине-бело-голубых.

Мы желаем Вам успехов и не сомневаемся в том, что впереди нас с Вами ждут новые победы, завоевания и заветная вторая звезда на эмблеме!

С днем рождения!» – говорится в сообщении на сайте «Зенита».