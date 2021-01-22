«Челси» одержал первую победу при Тухеле, обыграв дома «Бернли» (2:0)

В 21-м туре английской Премьер-лиги «Челси» обыграл дома «Бернли» (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Для нового главного тренера лондонцев Томаса Тухеля эта победа стала дебютной.
Он добился ее во втором матче – в первом «синие» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» в 20-м туре АПЛ (0:0).
- Дата проведения
- 31 января, 15.00, «Стэмфорд Бридж»
- Голы:
- 1:0 – 40 Аспиликуэта, 2:0 – 84 Алонсо.
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Челси –
Менди, Алонсо, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Ковачич, Маунт (Хавертц, 80), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Джеймс, 73), Абрахам (Пулишич, 46), Вернер.
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Бернли –
Поуп, Лоутон, Питерс, Ми, Тарковски, Вествуд, Корк, Брэйди (Мумбонго, 76), Макнил, Вуд (Гудмундссон, 62), Выдра (Родригес, 57).
- Предупреждение:
- Вествуд (60).