«Челси» одержал первую победу при Тухеле, обыграв дома «Бернли» (2:0)

В 21-м туре английской Премьер-лиги «Челси» обыграл дома «Бернли» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Для нового главного тренера лондонцев Томаса Тухеля эта победа стала дебютной.

Он добился ее во втором матче – в первом «синие» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» в 20-м туре АПЛ (0:0).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги