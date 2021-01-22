«Челси» одержал первую победу при Тухеле, обыграв дома «Бернли» (2:0)

Теги Челси премьер-лига Англия Sports.ru Бернли Сесар Аспиликуэта Томас Тухель Маркос Алонсо Футбол

В 21-м туре английской Премьер-лиги «Челси» обыграл дома «Бернли» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Для нового главного тренера лондонцев Томаса Тухеля эта победа стала дебютной. 

Он добился ее во втором матче – в первом «синие» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» в 20-м туре АПЛ (0:0).

Челси – Бернли 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
31 января, 15.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 40 Аспиликуэта, 2:0 – 84 Алонсо.
ЧелсиМенди, Алонсо, Тиаго Силва, Аспиликуэта, Рюдигер, Ковачич, Маунт (Хавертц, 80), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Джеймс, 73), Абрахам (Пулишич, 46), Вернер.
БернлиПоуп, Лоутон, Питерс, Ми, Тарковски, Вествуд, Корк, Брэйди (Мумбонго, 76), Макнил, Вуд (Гудмундссон, 62), Выдра (Родригес, 57).
Предупреждение:
Вествуд (60).

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