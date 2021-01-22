«Ливерпуль» наконец-то выиграл, а Клопп опять уделал Жозе, новый допинговый скандал в биатлоне, Роналду нарушил антиковидные меры, «Рубин» купит Мусаева у «Зенита» и другие новости

1. Впервые за долгое время повод отпраздновать для фанатов «Ливерпуля» – в Лондоне уверенно обыгран «Тоттенхэм» (3:1). «Красные» не только давно не побеждали, но и не забивали.

У Клоппа просто крутейшая стата против Моуринью, для которого «Ливерпуль» остается главным кошмаром в АПЛ. В оправдание Жозе можно вспомнить, что Кейн получил травму, хотя и у «Ливерпуля» (опять!) были проблемы с составом.

2. Независимая комиссия IBU выяснила, что бывший глава организации Бессеберг защищал интересы России в допинговых вопросах – за это ему дарили часы, дорогую охоту и заказывали проституток. Россию же обвиняют в том, что многие биатлонисты принимали допинг в период с 2008 по 2015 год. Бессеберг даже не стал ничего отрицать, и, похоже, теперь ему светит тюрьма, а ведь Александр Тихонов давно говорил об этом.

3. Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдет в запланированные сроки. Российских спортсменов видят фаворитами грядущего турнира.

4. Криштиану Роналду и его подруга Джорджина нарушили антиковидные меры, уехав на горнолыжный курорт. Полиция начала расследование.

5. В футбольной Суперлиге хотят видеть 15 постоянных участников – все признанные европейские гранды.

6. Трансферы. Полузащитник Леон Мусаев переходит из «Зенита» в «Рубин». Казанцы заплатят 500 тысяч евро, контракт – на пять лет. У Питера есть право приоритетного обратного выкупа. Максименко, по слухам, интересен «Вест Хэму» (в московском клубе об этом не слышали, правда), а хавбек «Ниццы» Барбоза вроде как прошел медосмотр для ЦСКА (но агент просить не торопить события). Гайч этот сезон доиграет в «Беневенто», там точно уже все уладили. Ну а главной бомбой дня стало приглашение украинца Путина на просмотр в белорусский «Неман».

7. Определились еще два участника Кубка Гагарина: путевки в плей-офф получили «Магнитка» и «Салават Юлаев». «Автомобилист» продлил серию поражений, совсем не идет игра у Дацюка. Все результаты дня – здесь.

8. «Аталанта» Миранчука в 1/2 финала Кубка Италии встретится с «Наполи», выбившим «Специю».

9. Защитник «МЮ» Туанзебе подвергся расистским оскорблениям после поражения от «Шеффилда». Клуб жестко осудил нападки на своего футболиста, капитан команды Магуайр тоже выступил против дискриминаций, выложив фото, где стоит на колене.

10. НХЛ. Второй гол Капризова в сезоне помог «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес», Гурьянов набрал 3 (1+2) очка в победном матче «Далласа» с «Детройтом» и другие результаты.

11. НБА. 23 очка Гриффина помогли «Детройту» крупно обыграть «Лейкерс» и другие результаты.

12. Сергей Шубенков опроверг, что сдал положительную допинг-пробу, назвав слухи «наглой клеветой».

13. Иранский борец Мехди Али Хоссейни казнен властями страны. Он обвинялся в убийстве во время уличной драки.

14. В британском парламенте призвали заморозить активы Абрамовича и Усманова из-за ареста Навального.

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