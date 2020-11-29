Лыжи. Кубок мира. Большунов, Устюгов, Клэбо, Валнес, Иверсен выступят в классическом спринте

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Сегодня на этапе Кубка мира в шведском Фалуне пройдет мужская спринтерская гонка.

Лыжные гонки

Кубок мира

Фалун, Швеция

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало пролога – в 13:37, финалов – в 15:58 по московскому времени. Трансляции: пролог – Матч ТВ, финалы – Eurosport, Матч ТВ

Старт-лист

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

3. Федерико Пеллегрино (Италия)

6. Глеб Ретивых (Россия)

8. Иван Якимушкин (Россия)

13. Оскар Свенссон (Швеция)

14. Александр Терентьев (Россия)

16. Эрик Валнес (Норвегия)

19. Ховард Таугбель (Норвегия)

20. Александр Большунов (Россия)

22. Эмиль Иверсен (Норвегия)

24. Пол Гульберг (Норвегия)

27. Сергей Устюгов (Россия)

29. Ристоматти Хакола (Финляндия)

33. Сиверт Вииг (Норвегия)

40. Денис Филимонов (Россия)

59. Денис Спицов (Россия)

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