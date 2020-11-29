Лыжи. Кубок мира. Большунов, Устюгов, Клэбо, Валнес, Иверсен выступят в классическом спринте

Сегодня на этапе Кубка мира в шведском Фалуне пройдет мужская спринтерская гонка.

Лыжные гонки

Фалун, Швеция

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало пролога – в 13:37, финалов – в 15:58 по московскому времени. Трансляции: пролог – Матч ТВ, финалы – Eurosport, Матч ТВ

Старт-лист

2. (Норвегия)

3. Федерико Пеллегрино (Италия)

6. Глеб Ретивых (Россия)

8. Иван Якимушкин (Россия)

13. Оскар Свенссон (Швеция)

14. Александр Терентьев (Россия)

16. Эрик Валнес (Норвегия)

19. Ховард Таугбель (Норвегия)

20. (Россия)

22. (Норвегия)

24. Пол Гульберг (Норвегия)

27. (Россия)

29. Ристоматти Хакола (Финляндия)

33. Сиверт Вииг (Норвегия)

40. Денис Филимонов (Россия)

59. Денис Спицов (Россия)