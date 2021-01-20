Шамиль Мусаев устроил массовую драку в Польше на KSW 58

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В Лодзе состоялся турнир KSW 58. В рамках одного из поединков андеркарда встретились россиянин Шамиль Мусаев и словенец Урос Юришич. 

Мусаев победил единогласным решением судей. Сразу после оглашения результата между бойцами завязалась потасовка, которая переросла в массовую драку.

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