Шамиль Мусаев устроил массовую драку в Польше на KSW 58

В Лодзе состоялся турнир KSW 58. В рамках одного из поединков андеркарда встретились россиянин Шамиль Мусаев и словенец Урос Юришич.

Мусаев победил единогласным решением судей. Сразу после оглашения результата между бойцами завязалась потасовка, которая переросла в массовую драку.

The final takedown. Both fighters sliding away from the pack to meet in the free area.#KSW58 pic.twitter.com/8MDxxQmaNl