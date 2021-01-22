Черданцев о Москве: «Ситуация с экологией удручает. Реагенты гробят здоровье. Боюсь, придется переехать»

Комментатор Георгий Черданцев высказался на тему экологии в Москве.

– Комментатор Михаил Мельников долго существовал без мобильного телефона и периодически собирался уйти жить в лес. Вы его понимаете?

– Нет. Вся эта лесная романтика с палатками, костром, котелками и жуками мне абсолютно не по душе. Предпочитаю комфорт, удобную кровать, горячий душ по утрам.

Когда в прошлом году во время карантина с семьей вынужденно переселились на дачу, в какой-то момент поймал себя на мысли, что скучаю по городскому шуму, гулу автомобилей. Да просто по людям.

Я очень люблю Москву, свой район – Хамовники. Но ситуация с экологией в городе удручает.

Особенно зимой, когда без конца сыплют реагенты. Они гробят все, включая здоровье. У меня вообще на них аллергия. Боюсь, рано или поздно придется куда-то переехать.

– Куда?

– С точки зрения климата мне идеально подходит Калифорния. Не жарко, не холодно, простор, океан под боком.

Вопрос в том, чем там буду заниматься. Прекрасно понимаю, что не смогу в Америке работать комментатором. К России я привязан сильно, в том числе языком. Эту связь очень трудно разорвать.

Но если реагенты победить не удастся, то встанет выбор: профессия или здоровье, – заявил Черданцев.

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