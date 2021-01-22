Андрей Назаров: «В России лучшие стражи правопорядка и сильнейшая хоккейная сборная в мире»

Бывший тафгай и тренер клубов КХЛ Андрей Назаров рассказал о ситуации в Москве, а также поделился ожиданиями от выступления сборной России на .

«По всей видимости, многие москвичи прислушались к моему прошлому совету и начали больше внимания уделять спорту и хоккею. Живу, как и говорил, в центре столицы. Сегодня съездил по делам, прогулялся с семьей рядом с домом. Все спокойно, никакой шумихи.

Хотелось бы снова выразить благодарность сотрудникам правоохранительных органов за то, что они максимально следят за порядком и никому не позволяют испортить людям выходные.

С утра, кстати, посмотрел обзоры сразу нескольких матчей . Рад за Сашу Овечкина и его очередной гол. Понравился изумительный пас Жени Малкина.

Но основное внимание сейчас уделяю сборной России, на днях досконально изучил состав на очередной этап Евротура. Кстати, было бы здорово, если бы сборная России провела сборы в апарт-отеле где-нибудь на юге нашей страны (смеется).

Знаете, немцы любят хвастаться, что у них лучшие машины и самое вкусное пиво, а еще сборная Германии лучше всех играет в футбол. Так вот я хотел бы сказать про Россию: у нас лучшие стражи правопорядка и сильнейшая хоккейная сборная в мире.

Наша команда – действующий олимпийский чемпион. Уверен, что на ближайшем чемпионате мира мы вернем себе и титул чемпионов мира», – сказал Назаров.

Назаров о протестах в Москве: «Правоохранительные органы работали профессионально и быстро потушили конфликты»

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