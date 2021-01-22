Месси подаст в суд на газету El Mundo, опубликовавшую детали его контракта с «Барсой»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет судиться с газетой El Mundo.

Адвокат аргентинского футболиста готовит иск против газеты и изучает возможность привлечь к ответственности сотрудников клуба, имевших доступ к его контракту.

Напомним, в распоряжении газеты El Mundo оказалась копия нынешнего контракта Месси с «Барсой».

Максимальная сумма, которую аргентинец может получить по четырехлетнему контракту – 555 237 619 евро. За пять месяцев до истечения соглашения он уже заработал 511 540 545 евро.