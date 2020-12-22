Дмитрий Носов: «После фальсификации выборов и жестокости силовиков белорусское государство не признало свои ошибки и не извинилось»

Бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо и бывший депутат РФ Дмитрий Носов поделился мнением о ситуации в Беларуси.

«После фальсификации выборов и невероятной жестокости силовиков белорусское государство не признало свои ошибки и не извинилось. Большинство белорусов были в шоке от всех этих событий, это коснулось почти каждого.

И спортсмены, как самые мужественные люди страны, не смогли промолчать. Спортсмены создали свой общий чат и написали открытое письмо с требованиями к власти.

Когда под этим письмом стали ставить подписи известные спортсмены, олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы, министерство спорта было шокировано. Спорт – это любимая игрушка Лукашенко, и он был удивлен, как это спортсмены посмели открыть рот. И на спортсменов началось оказываться давление и угрозы.

Угрожали и лишали зарплат и стипендий, откомандировывали ребят в армию и милицию, а к некоторым даже приезжали в компании 3-5 человек и угрожали. Принижали честь и достоинство великих чемпионов и тренеров нашей страны. Но почти все ребята остались при своей позиции и не забрали подписи. А большинство, наоборот, объединилось, стали друг за друга и дали каждому незаконному действию огласку.

На мирных маршах протеста выходили с большими плакатами «Спорт с народом», «Народ – чемпион», «Нас не сломить». Они выступили за честь всего белорусского спорта, выступили за своих болельщиков.

Это уникальное и единственное в Европе и мире движение спортсменов за справедливость. Спортсменам писали со всего мира с признанием и поддержкой.

В августе был создан Белорусский фонд спортивной солидарности. Фонд помог около 70 уволенным спортсменам, а также организовал тренировочные сборы и соревнования, помогает со стипендиями. Все деньги – это помощь самих белорусов и белорусской диаспоры.

Фонд добился значительных успехов на международной арене в сфере защиты прав спортсменов и соблюдения принципов олимпизма», – написал Носов в своем инстаграме.