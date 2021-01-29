Российские биатлонисты впервые с 1995 года остались без золотых медалей на чемпионате Европы

Сборная России по биатлону впервые с 1995 года не смогла выиграть золотые медали на чемпионате Европы.

На чемпионатах Европы в 2000 и 2007 годах взрослая сборная России также не брала золото, но были юниорские зачеты, где побеждали российские юниоры.

На ЧЕ-2021 в Душниках-Здруй россияне взяли три личные медали и одну эстафетную.

завоевал серебро в спринте, – бронзу в спринте, – бронзу в индивидуальной гонке. Куклина и взяли бронзовую награду в сингл-миксте.