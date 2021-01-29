Российские биатлонисты впервые с 1995 года остались без золотых медалей на чемпионате Европы

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Сборная России по биатлону впервые с 1995 года не смогла выиграть золотые медали на чемпионате Европы.

На чемпионатах Европы в 2000 и 2007 годах взрослая сборная России также не брала золото, но были юниорские зачеты, где побеждали российские юниоры.

На ЧЕ-2021 в Душниках-Здруй россияне взяли три личные медали и одну эстафетную.

Карим Халили завоевал серебро в спринте, Анастасия Шевченко – бронзу в спринте, Лариса Куклина – бронзу в индивидуальной гонке. Куклина и Евгений Гараничев взяли бронзовую награду в сингл-миксте. 

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