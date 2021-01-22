«Челси» уволил Лэмпарда, Кокорин во Флоренции, заявление на Большунова в полицию, РУСАДА не оспорит решение CAS и другие новости утра

1. «Челси» уволил Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера через 18 месяцев после назначения. Роман Абрамович утверждает: «Статус Лэмпарда в «Челси» остается непоколебимым, он знаковая фигура для клуба». А сам Фрэнк говорит вот что: «У меня не было достаточно времени, чтобы вывести «Челси» на новый уровень. Я разочарован». Теперь «синих» возглавит Томас Тухель, ранее уволенный из «ПСЖ».

2. Нападающий «Спартака» Александр Кокорин улетел в Италию. Он прошел два медосмотра в Риме, взял 91-й номер в «Фиорентине» (первым в истории), поужинал с владельцем нового клуба. Игрок подпишет контракт во вторник, официально россиянина могут представить в среду.

3. Форвард «Авангарда» Каблуков забил впервые за 121 матч, его серия без голов длилась 2 года и 2 месяца. Ковальчук набрал 11 (3+8) очков в 10 матчах за омичей. В КХЛ «Авангард» был сильнее «Йокерита» (5:2) на выезде, «Спартак» победил «Торпедо» (3:2 ОТ) и другие результаты дня.

4. РУСАДА не будет подавать апелляцию на решение CAS о двухлетнем отстранении России.

5. В полицию Финляндии подано заявление на действия российского лыжника Александра Большунова на финише эстафеты в Лахти. Большунов и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе принесли извинения Йони Мяки.

6. Форвард «Урала» Павел Погребняк лайкнул пост Любови Соболь об акции в Москве в поддержку и за свободу Алексея Навального.

7. НБА. 46 очков Леброна помогли «Лейкерс» победить «Кливленд», «Бруклин» выиграл у «Майами» и другие результаты.

8. Хабиб сыграл в футбол с игроками «Спартака» и заявил: «Чуть переехали их». Георгий Джикия сделал фото с Нурмагомедовым и подписал его: «30:0!» А Зелимхан Бакаев описал свой снимок так: «Ужин с чемпионом 🦅».

9. В понедельник сообщили, что экс-игрок «Ливерпуля» Даниэль Аггер задержан в Москве во время акции протеста. Оказалось, что это невероятный фэйк: задержали россиянина, сменившего имя и ставшего полным тезкой датчанина. Бывший футболист даже отреагировал на историю в твиттере, а россиянин Даниэль Аггер дал смешное интервью: «Играл в футбол на Цветном бульваре, из «Ливерпуля» был только я».

10. Александр Овечкин занял 4-е место в НХЛ по доходам по версии Forbes, Артемий Панарин – 6-е, Андрей Василевский – 10-е.

11. «Тамбов» может сняться с РПЛ. Гендиректор клуба оценивает вероятность в 99%: «Не вижу ни одного источника финансирования».

12. В 4-м раунде Кубка Англии «Тоттенхэм» на выезде разгромил «Уиком» из Чемпионшипа (4:1). В 1/8 финала команда Жозе Моуринью сыграет с «Эвертоном» Карло Анчелотти.

13. Россиянин Сергей Ковалев провалил второй допинг-тест на синтетический тестостерон. Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе 30 января должен был провести бой.

Цитаты дня:

Алена Косторная: «Может, было бы проще восстановить технику, если бы я осталась у Тутберидзе? А может, мне следовало перейти, потому что теперь я чаще улыбаюсь»

Депутат Милонов о мужчинах в художественной гимнастике: «Главное, чтобы не в купальниках выходили, а то гомосятина будет. Тогда этот вид спорта нужно запретить»

Вратарь «Алании» Солдатенко: «Русские парни отличаются от меня. Уступить бабуле место в автобусе им сложно. Я 7 лет жил в разных городах России»

Матыцин о словах Ласицкене про Минспорта и ОКР: «Спортсмен должен быть более ответственным, когда дает огульные комментарии»

Василий Уткин: «Кокорин отсидел, а мент с ноги в живот пожилой женщине на улице – и что? Извинения и цветы?»

Кокорин о «Фиорентине»: «Постараюсь выиграть много титулов. Флоренция – красивейший город Европы»

Третьяк о ЧМ-2021: «Россия выступит в том же качестве, как на Играх-2018. Нам разрешили»

Роман Ротенберг: «Наша задача – хоккейная коробка в каждом вузе»