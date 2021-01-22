Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» завтра. Сегодня – ужин с президентом клуба

Форвард «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с «Фиорентиной».

Процедура подписания договора пройдет завтра в первой половине дня, а во второй половине россиянин уже проведет первую тренировку с командой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сегодня вечером Кокорин встретится с владельцем «Фиорентины» Рокко Коммиссо за ужином. Отмечается, что руководитель сам изъявил желание познакомиться с нападающим.

У «Фиорентины» хороший состав, но проблемы с реализацией и балансом. Кокорин может помочь, среди конкурентов даже Рибери