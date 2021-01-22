Задержанным Даниэлем Аггером оказался россиянин, сменивший имя (Baza)

Бывший защитник и сборной Дании Даниэль Аггер не был задержан на протестных акциях в поддержку Алексея Навального в субботу.

В отдел полиции «Левобережный» действительно был доставлен мужчина по имени Даниэль Аггер, однако им является гражданин России, сменивший имя.

В 2009 году уроженец поселка Ташла (Оренбургская область) Дмитрий Кендель официально сменил имя и стал, таким образом, полным тезкой экс-футболиста.

Ранее сообщалось, что задержанный провел в ОВД «Левобережный» двое суток.

Его обвиняют в нарушении ст. 20.2, ч. 6.1 КоАП РФ (участие в несанкционированном митинге, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Аггеру может грозить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, обязательные работы или арест сроком до 15 суток.