Вратарь «Алании» Солдатенко: «Русские парни отличаются от меня. Уступить бабуле место в автобусе им сложно. Я 7 лет жил в разных городах России»

Вратарь в интервью Sports.ru поделился мнением об уважительном отношении к старшим.

– Каково было тебе, русскому, расти в Осетии?

– Если ты вырос здесь, ты уже осетин. Разве что на борьбу меня не тянуло.

Я семь лет прожил по разным городам России, и там русские парни отличаются от меня. Место уступить бабуле в автобусе им сложно.

Или вот в метро я езжу, когда в Москве бываю. Сидит какой-то полупокер – кто там они, тиктокеры, с покрашенными волосами, приблатненные какие-то. Рядом старушка стоит. Извиняюсь, люди, что с вами не так? Ну должно быть уважение, – сказал Солдатенко.

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