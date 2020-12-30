Матыцин о словах Ласицкене про Минспорта и ОКР: «Спортсмен должен быть более ответственным, когда дает огульные комментарии»

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене должна более ответственно подходить к общению с журналистами.
Ранее спортсменка отметила, что если Петр Иванов покинет поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за назначения на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), то она не поймет ни Минспорта, ни ОКР, ни правительство, ни самого Иванова. По словам Ласицкене, это будет очередным предательством легкой атлетики.
«Мария – выдающаяся спортсменка, она имеет право на личное мнение. Но как минимум последний год министерство спорта, ОКР, федерация делают все необходимое, чтобы обеспечить интересы именно спортсменов, таких как Мария Ласицкене.
И в последнее время в том числе Петр Иванов прилагает максимальные усилия, чтобы восстановить в правах нейтральных спортсменов, ту же Марию Ласицкене, выдающуюся спортсменку.
Я считаю, что спортсмен должен быть более ответственным, когда дает такие огульные комментарии в отношении деятельности государственных органов, общественных организаций и конкретных людей. Тем более не зная глубоко юридические аспекты.
Президент сам будет принимать решения, а спортсмены должны заниматься своим делом и уважительно относиться к усилиям организации, которая защищает их интересы», – сказал Матыцин.
Наша лучшая легкоатлетка воюет с федерацией. Ей угрожали недопуском, а она взяла третье золото ЧМ подряд