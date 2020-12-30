Матыцин о словах Ласицкене про Минспорта и ОКР: «Спортсмен должен быть более ответственным, когда дает огульные комментарии»

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту должна более ответственно подходить к общению с журналистами.

Ранее спортсменка отметила, что если Петр Иванов покинет поста президента Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) из-за назначения на должность заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС), то она не поймет ни Минспорта, ни , ни правительство, ни самого Иванова. По словам Ласицкене, это будет очередным предательством легкой атлетики.

«Мария – выдающаяся спортсменка, она имеет право на личное мнение. Но как минимум последний год министерство спорта, ОКР, федерация делают все необходимое, чтобы обеспечить интересы именно спортсменов, таких как Мария Ласицкене.

И в последнее время в том числе прилагает максимальные усилия, чтобы восстановить в правах нейтральных спортсменов, ту же Марию Ласицкене, выдающуюся спортсменку.

Я считаю, что спортсмен должен быть более ответственным, когда дает такие огульные комментарии в отношении деятельности государственных органов, общественных организаций и конкретных людей. Тем более не зная глубоко юридические аспекты.

Президент сам будет принимать решения, а спортсмены должны заниматься своим делом и уважительно относиться к усилиям организации, которая защищает их интересы», – сказал Матыцин.

Наша лучшая легкоатлетка воюет с федерацией. Ей угрожали недопуском, а она взяла третье золото ЧМ подряд