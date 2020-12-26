РУСАДА не будет подавать апелляцию на решение CAS о двухлетнем отстранении России

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Швейцарский федеральный трибунал московская антидопинговая лаборатория Биатлон

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). 

В декабре 2020 года CAS поддержал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. 

Изначально WADA отстранило Россию на 4 года, но CAS сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 года). 

Российские спортсмены в ближайшие 2 года будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры. Также РУСАДА было вновь лишено статуса соответствия.

«Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

РУСАДА полагает, что «настоящая глава была закрыта», и привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА.

РУСАДА верит, что данный процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной «дорожной карте» в соответствии с обязательствами РУСАДА, предусмотренными нормами Кодекса WADA.

РУСАДА продолжит защищать права «чистых» российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой ее форме», – говорится в пресс-релизе агентства.

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