РУСАДА не будет подавать апелляцию на решение CAS о двухлетнем отстранении России

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда ( ) по спору с Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В декабре 2020 года CAS поддержал решение WADA отстранить Россию от крупных международных соревнований за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Изначально WADA отстранило Россию на 4 года, но CAS сократил наказание до двух лет (до 16 декабря 2022 года).

Российские спортсмены в ближайшие 2 года будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом, а Россия не сможет принимать у себя международные турниры. Также РУСАДА было вновь лишено статуса соответствия.

«Ставя во главу угла интересы российских спортсменов и российского спорта в целом, а также исходя из необходимости достижения правовой определенности, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии.

РУСАДА полагает, что «настоящая глава была закрыта», и привержено работать с WADA с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА.

РУСАДА верит, что данный процесс будет конструктивным, основанным на прозрачной и реалистичной «дорожной карте» в соответствии с обязательствами РУСАДА, предусмотренными нормами Кодекса WADA.

РУСАДА продолжит защищать права «чистых» российских атлетов, чтобы противостоять дискриминации в отношении российского спорта в любой ее форме», – говорится в пресс-релизе агентства.

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