Кокорин взял 91-й номер в «Фиорентине». Его еще никогда не брали в клубе

Форвард в понедельник, 25 января, провел первый день в Италии перед переходом в «Фиорентину».

29-летний форвард сперва прошел в Риме два медосмотра, а затем переехал во Флоренцию.

Кокорин взял 91-й номер, под которым в истории клуба еще не играл никто.

Александр во Флоренции разместился не в том отеле, куда обычно селят новичков, а в другом – куда в свое время Лучано Спаллетти привозил «Зенит» на итальянском сборе. Это самая шикарная гостиница в городе.

В понедельник вечером Кокорин вместе с супругой Дарьей Валитовой и сыном поужинал в центре Флоренции в компании президента «Фиорентины» Рокко Коммиссо и его ближайшего помощника Джо Бароне в отеле, где проживает владелец «фиалок».

Ожидается, что во вторник в первой половине дня Кокорин подпишет контракт с новым клубом, познакомится со стадионом «Артемио Франки» и тренировочным центром по соседству.

Официальная презентация Кокорина в качестве игрока «Фиорентины» может состояться либо во вторник во второй половине дня, либо в среду.

Во вторник Александр познакомится с новыми партнерами, видимо, во время общекомандного обеда.

Не исключено, что после обеда футболист позанимается индивидуально, маловероятно, что он сразу приступит к тренировкам с командой.

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