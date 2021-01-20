Погребняк лайкнул пост Соболь об акции за свободу Навального

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Нападающий «Урала» Павел Погребняк отреагировал на запись в инстаграме оппозиционного политика Любови Соболь.

Соболь опубликовала видео с прошедшей в Москве акции в поддержку и за свободу Алексея Навального.

37-летний форвард [ник – poga8] лайкнул этот пост Соболь.

По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3 770 человек в 125 городах России.

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Скриншот: инстаграм Любови Соболь

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