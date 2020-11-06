Алена Косторная: «Может, было бы проще восстановить технику, если бы я осталась у Тутберидзе? А может, мне следовало перейти, потому что теперь я чаще улыбаюсь»

Российская фигуристка рассказала о причинах перехода от к Евгению Плющенко, а также о восстановлении тройного акселя.

«У меня была проблема с музыкой для короткой программы. Мне сказали, что песня, которую я предложила, не очень хороша. Но меня разозлило, что через несколько дней на эту песню поставили программу другой девочке с нашего катка. Я решила уйти до начала сезона, потому что была недовольна обстановкой в .

Я воздержалась от работы над тройным акселем во время пандемии. Поэтому возвращаюсь на исходный уровень. Это было самое трудное время в моей жизни, потому что я не сразу вернулась к тренировкам, да еще и сменила тренера. Я не собираюсь оправдываться, сейчас я усердно тренируюсь.

Может, было бы проще восстановить технику, если бы я была у Этери? А может, мне следовало перейти, потому что после перехода я стала больше улыбаться», – сказала Косторная в интервью японскому телевидению.

«Если у меня что-то не получалось у Плющенко – никто не гнал, не кричал, не ругался». Косторная впервые рассказала, почему ушла от Тутберидзе