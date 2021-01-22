Василий Уткин: «Кокорин отсидел, а мент с ноги в живот пожилой женщине на улице – и что? Извинения и цветы?»

Журналист Василий Уткин сравнил уголовное дело форварда с поведением сотрудника полиции, который во время акции протеста в Санкт-Петербурге ударил женщину ногой в живот.

«То есть Кокорин, значит, подвыпивший футболер, саданул стулом мимо чиновника Пака и его уха – и отсидел. Так или иначе, но он отсидел! И с ним все корешки за компанию.

А мент, значит, с ноги в живот пожилой женщине на улице при исполнении своих правоохранительных обязанностей, женщина в больнице с сотрясением, и что? Извинения и цветы?

Парень в погонах, а может, ты присядешь по статье, где примирение сторон, кстати, невозможно?.. И, кстати, заявление пострадавшей стороны не требуется? А то как-то несправедливо получается. Закон ведь для всех.

Или все дело в том, что Кокорин Паку цветы не подарил? Я допускаю, конечно. Но все-таки...» – написал Уткин.

Сотрудник ППС 23 января ударил 54-летнюю Маргариту Юдину, пытавшуюся поговорить с полицейскими, уводящими задержанного. Женщина упала и повредила голову. На следующий день полицейский пришел в больницу к пострадавшей с извинениями, она их приняла.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Александр Хинштейн направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет о привлечении к уголовной ответственности полицейского.

Сотрудник ППС сказал, что «не видел, что происходит», поскольку его «за пять минут до этого залили газом» и забрало запотело. Однако на видео заметно, что он наносил удар с открытым забралом.

По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3 770 человек в 125 городах России.

Напомним, в октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев в Москве подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе. Кокорин ударил чиновника стулом.

Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева – к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно.

В августе Мосгорсуд отменил приговор Кирилла Кокорина и Мамаева по статье «Хулиганство». Приговор Александра Кокорина оставили без изменений.