Большунов и Вяльбе извинились перед финном Мяки за инцидент в эстафете: «Враждебность не часть духа российской команды»

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Лидер Кубка мира Александр Большунов и глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе принесли извинения финскому лыжнику Йони Мяки за поведение Большунова на финише эстафеты в Лахти.

На последних метрах заключительного этапа Большунов замахнулся палкой на финна, а после финиша сбил его с ног. Результат команды России был аннулирован из-за дисквалификации лидера сборной.

«От лица Ассоциации лыжных видов спорта России (АЛВСР) Александр Большунов и Елена Вяльбе приносят свои извинения за реакцию Александра в отношении финского лыжника Йони Мяки во время мужской эстафеты на этапе Кубка мира FIS по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

Враждебность не является частью духа российской команды, и мы высоко ценим принцип «честной игры» во всех аспектах. Поэтому Александр Большунов извинился перед Йони Мяки, и АЛВСР направила в Финскую лыжную ассоциацию официальное письмо с извинениями.

Мы искренне надеемся, что самоотверженность и упорный труд всех спортсменов, их результаты, а также красота лыжных гонок вернутся в центр внимания и продолжат восхищать множество фанатов по всему миру», – говорится в пресс-релизе.

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С поведением Большунова все ясно, а что финн? Разве он не нарушал правила?

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