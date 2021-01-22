Гендиректор «Тамбова» о снятии с РПЛ: «99%. Не вижу ни одного источника финансирования»

Генеральный директор Ольга Коновалова заявила, что клуб вскоре может прекратить существование.

– Не так давно у клуба было собрание. Что там обсуждалось?

– Пока определенных решений на этом собрании принято не было. Они у меня запросили развернутый финансовый отчет.

– Они – это кто?

– Члены ассоциации футбольного клуба «Тамбов». Собственники клуба, если говорить по-русски. Кое-какие расшифровки запросили. Решение будет принято до 31 января.

– Вариант со снятием рассматривался?

– Безусловно. Как один из вариантов. Рассматривали все варианты. До 31 января соберут еще одну собрание и примут окончательное решение.

– Вы сами что думаете? Какова вероятность, что «Тамбов» снимется?

– 99 процентов. И все – клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона.

Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования.

В составе клуба должна быть молодежь, академия футбола. Они вышли. И все. Нет ни одного критерия, который клуб бы выполнял в отношении Премьер-лиги и даже ФНЛ, – сказала Коновалова.

Ранее появилась информация, что «Тамбов» не планирует сниматься с чемпионата РПЛ, но может провести все матчи молодежкой.