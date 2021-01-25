Овечкин занял 4-е место в НХЛ по доходам, Панарин – 6-е, Василевский – 10-е (Forbes)

, и вошли в рейтинг игроков с самыми высокими доходами по версии американского Forbes.

Овечкин занял в списке четвертое место. В прошлом году Forbes USA поставил его на шестое место – россиянин поднялся на две позиции.

Суммарный доход Овечкина оценили в 13,2 миллиона долларов. Из них 8,2 млн долларов составляет зарплата, а 5 млн долларов – доходы вне льда: спонсорские контракты и лицензированные товары (хоккеист сотрудничает с Adidas, Hublot и Wargaming).

Шестую строчку занял Панарин. Его доход – 11,2 млн долларов. Зарплата форварда составила 10,7 млн долларов, а сторонние доходы принесли 500 тысяч долларов.

На десятом месте расположился Василевский. Он заработал 10,1 млн долларов, из которых 9,8 млн – зарплата и 250 тысяч долларов – спонсорские контракты.

Лидером рейтинга Forbes по доходам стал хоккеист . Он заработал 16 млн долларов, из которых 13 млн долларов составила зарплата и 3 млн долларов – спонсорские контракты.