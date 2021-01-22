Фрэнк Лэмпард: «У меня не было достаточно времени, чтобы вывести «Челси» на новый уровень. Я разочарован»

прокомментировал увольнение с поста главного тренера .

«Прежде всего, я бы хотел поблагодарить фанатов за невероятную поддержку, которую я получал на протяжении 18 месяцев. Надеюсь, они понимают, что это для меня значит.

Занимая эту должность, я понимал сложности, с которыми предстоит столкнуться в это непростое для клуба время. Я горжусь нашими успехами, горжусь выпускниками академии, пробившимися в первую команду и хорошо себя там проявившими. Это будущее клуба.

Я разочарован, что в этом сезоне у меня не было достаточно времени, чтобы вывести клуб на новый уровень.

Я хочу поблагодарить мистера Абрамовича, руководство клуба, игроков, тренерский штаб и всех в клубе за усердную и самоотверженную работу, особенно в это беспрецедентно сложное время.

Я желаю команде и клубу успехов в будущем», – заявил Лэмпард.

Увольнение Лэмпарда в инсайдах: напряжение с Грановской, ярость Абрамовича после «Лестера», недостаток общения с игроками