Роман Абрамович: «Статус Лэмпарда в «Челси» остается непоколебимым. Он знаковая фигура для клуба»

Владелец прокомментировал отставку с поста главного тренера.

«Это было очень тяжелое решение для клуба, потому что у меня лично замечательные отношения с Фрэнком, и я отношусь к нему с огромным уважением.

Он очень порядочный человек с невероятным отношением к делу. Тем не менее в сложившихся обстоятельствах мы считаем, что лучше всего будет сменить тренера.

От себя лично, от руководства и от всего клуба я хочу поблагодарить Фрэнка за работу в роли главного тренера и пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Он знаковая фигура для этого выдающегося клуба, поэтому его статус здесь остается непоколебимым. Его всегда тепло примут на , – сказал Абрамович.