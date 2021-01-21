Роман Абрамович: «Статус Лэмпарда в «Челси» остается непоколебимым. Он знаковая фигура для клуба»

Теги Челси Стэмфорд Бридж Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Роман Абрамович Футбол

Владелец «Челси» Роман Абрамович прокомментировал отставку Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.

«Это было очень тяжелое решение для клуба, потому что у меня лично замечательные отношения с Фрэнком, и я отношусь к нему с огромным уважением.

Он очень порядочный человек с невероятным отношением к делу. Тем не менее в сложившихся обстоятельствах мы считаем, что лучше всего будет сменить тренера.

От себя лично, от руководства и от всего клуба я хочу поблагодарить Фрэнка за работу в роли главного тренера и пожелать ему всего наилучшего в будущем.

Он знаковая фигура для этого выдающегося клуба, поэтому его статус здесь остается непоколебимым. Его всегда тепло примут на «Стэмфорд Бридж», – сказал Абрамович.

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