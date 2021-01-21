Тухель возглавит «Челси»

Новым главным тренером «Челси» будет назначен .

Ранее стало известно, что лондонский клуб в ближайшее время отправит в отставку .

В приглашении Тухеля, который покинул в конце декабря прошлого года, был заинтересован владелец «синих» .

Накануне обыграл в 4-м раунде Кубка Англии и вышел в 1/8 финала.

В лондонцы одержали всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимают 9-е место в турнирной таблице с 29 очками.

Тухель проработал в «ПСЖ» два с половиной года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Франции, по разу – Кубок страны и Кубок лиги.

В прошлом сезоне парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1).