НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Кливлендом» и другие матчи

В понедельник, 25 января, в рамках регулярного чемпионата пройдут десять матчей.

примет на своей арене . Действующие чемпионы сыграют в гостях с бывшей командой Леброна Джеймса .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лишь один раз за карьеру Леброн вышел на матч со скамейки запасных. Хотел защитить одноклубника от разъяренных болельщиков

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