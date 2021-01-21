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Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Кливлендом» и другие матчи

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    В понедельник, 25 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

    «Бруклин» примет на своей арене «Майами». Действующие чемпионы «Лейкерс» сыграют в гостях с бывшей командой Леброна Джеймса «Кливлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Торонто
    Дата проведения
    26 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Орландо – Шарлотт
    Дата проведения
    26 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Детройт – Филадельфия
    Дата проведения
    26 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Бруклин – Майами
    Дата проведения
    26 января, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Кливленд – Лейкерс
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Даллас – Денвер
    Дата проведения
    26 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Сан-Антонио
    Дата проведения
    26 января, 05.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Чикаго – Бостон
    Дата проведения
    26 января, 05.00, «United Center»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Миннесота
    Дата проведения
    26 января, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Портленд – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    26 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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