НБА. «Бруклин» примет «Майами», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Кливлендом» и другие матчи

В понедельник, 25 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Бруклин» примет на своей арене «Майами». Действующие чемпионы «Лейкерс» сыграют в гостях с бывшей командой Леброна Джеймса «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 26 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 26 января, 05.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 26 января, 05.00, «United Center»
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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