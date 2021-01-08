Роман Ротенберг: «Наша задача – хоккейная коробка в каждом вузе»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг дал комментарий относительно развития студенческого хоккея в России и перспектив Студенческой хоккейной лиги.

«Развитие студенческого хоккея – очень важное направление. Для меня большая честь участвовать сегодня в этой замечательной игре под звездами Кремля в самом сердце столицы и всей нашей страны.

Мы должны уделить еще больше внимания студенческому и массовому спорту, доработать все нюансы и детали.

В плане расширения СХЛ наша задача – чтобы в каждом вузе была хоккейная коробка, было общее расписание, чтобы студентам не приходилось бы выбирать между спортом и учебой.

Люди должны развиваться гармонично: и учиться хорошо, и заниматься спортом. Это не значит, что все должны обязательно стать профессионалами в хоккее, впоследствии у них будет возможность выбрать любую профессию – стать экономистом, юристом или профессиональным хоккеистом, если для этого есть талант. Главное – дать человеку выбор.

У нас есть дополнительные программы, направленные на совмещение спорта и учебы. Мы работаем над этим уже не первый год, проводим консультации с Минспорта, Министерством образования.

Уверен, мы достигнем того, что у каждого нашего студента будет гармоничное развитие. Каждый будет иметь возможность заниматься любым видом спорта – хоккеем, футболом, шахматами, не важно. Это все – одна спортивная семья», – заявил Ротенберг.

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