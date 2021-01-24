В полицию Финляндии подано заявление на действия Александра Большунова на финише эстафеты в Лахти

В полицию финского региона Хяме подано заявление на действия российского лыжника на финише эстафеты Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти.

На последних метрах дистанции Большунов замахнулся палкой на финна Йони Мяки, а после финиша сбил его с ног. Россиянин был недоволен тем, что Мяки не позволил ему выбрать коридор в финишном спурте.

В настоящее время полиция рассматривает, есть ли в действиях Большунова признаки преступления, связанного с нападением на финна.

Если полиция сделает вывод, что это так, будет начато предварительное расследование инцидента.

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